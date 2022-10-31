Последствия атаки РФ на Черновицкую область: критически поврежден объект энергетической инфраструктуры, восемь человек получили травмы

31 октября, 15:25
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Спасатели локализовали пожар на месте попадания российских ракет в Черновицкой области (Фото:ГСЧС)

Спасатели локализовали пожар на месте попадания российских ракет в Черновицкой области (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара войск РФ по Черновицкой области критически поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в своем Telegram.

«К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины», — отметил он.

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Глава ОВА отметил, что спасатели локализовали пожар на месте попадания российских ракет.

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Восемь человек получили незначительные телесные повреждения, у них порезы. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

Пострадавших среди местного населения нет.

31 октября в Черновицкой области было зафиксировано первое попадание ракет РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

22 октября над регионом самолет ВСУ сбил российскую ракету, она упала в озеро.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Черновицкая область Война России против Украины

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