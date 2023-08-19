Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетного удара РФ по Чернигову 19 августа, 12:37 Ракетный удар по Чернигову (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетного удара страны-агрессора России по центру Чернигова.

Ответное сообщение он опубликовал в Telegram.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь», — написал президент.

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Он также отметил, что в результате ракетного осбтрила есть погибшие и раненые.



«Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила», — написал глава государства.

Российские войска днем в субботу, 19 августа, нанесли удар по центру Чернигова. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что враг применил баллистическую ракету. Известно, что в результате атаки есть раненые и погибшие.