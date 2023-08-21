Ракетный удар РФ по центру Чернигова: пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии
РФ ударила баллистикой по драмтеатру в центре Чернигова, погибли семь человек (Фото:Сергій Окунєв/NV)
Пять пострадавших в результате ракетного удара РФ по драмтеатру в Чернигове 19 августа находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.
По его словам, всего в больнице остается 41 пострадавший, 36 из них — в состоянии средней тяжести.
Лубинец добавил, что сейчас проводится очередной аудит гуманитарной потребности раненых и их семей, а также населения, жилье которых пострадало.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил в своем Telegram, что в результате удара российской ракеты по центру города пострадали десять административных и 66 жилых зданий, 53 из них уже обследовано.
Глава ОВА добавил, что повреждения существенные. В 16 жилых домах требуется ремонт кровли площадью более 6000 кв.м. Также в общей сложности выбито около 700 окон в квартирах.
РФ ударила по Чернигову баллистикой 19 августа. В результате российской атаки пострадало 156 человек, более 40 человек госпитализировали. 12-летнюю девочку с тяжелой травмой руки отправили на лечение в Киев.
Семь человек погибли, в том числе 6-летняя девочка.
Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.
В момент вражеского удара в драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.