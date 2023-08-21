Ракетный удар РФ по центру Чернигова: пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии 21 августа, 15:57 РФ ударила баллистикой по драмтеатру в центре Чернигова, погибли семь человек (Фото:Сергій Окунєв/NV)

Пять пострадавших в результате ракетного удара РФ по драмтеатру в Чернигове 19 августа находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

По его словам, всего в больнице остается 41 пострадавший, 36 из них — в состоянии средней тяжести.

Видео дня

Лубинец добавил, что сейчас проводится очередной аудит гуманитарной потребности раненых и их семей, а также населения, жилье которых пострадало.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил в своем Telegram, что в результате удара российской ракеты по центру города пострадали десять административных и 66 жилых зданий, 53 из них уже обследовано.

Глава ОВА добавил, что повреждения существенные. В 16 жилых домах требуется ремонт кровли площадью более 6000 кв.м. Также в общей сложности выбито около 700 окон в квартирах.

РФ ударила по Чернигову баллистикой 19 августа. В результате российской атаки пострадало 156 человек, более 40 человек госпитализировали. 12-летнюю девочку с тяжелой травмой руки отправили на лечение в Киев.

Семь человек погибли, в том числе 6-летняя девочка.

Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент вражеского удара в драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.



