Войска РФ атаковали Черкасскую область: по Смеле ударили две ракеты, часть города без воды 15 августа, 08:32 Силы украинской ПВО сбили 16 российских ракет, но в ряде областей ест попадания (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)

Рано утром во вторник, 15 августа, войска РФ нанесли ракетные удары по Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram.

По его словам, две ракеты ударили по города Смела. Одна из них упала на территории частного предприятия, другая — на территории медучреждения.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

В результате вражеской атаки повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть Смелы осталась без воды.

На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.