Ракетный удар РФ по Черкасской области: без света остались две трети региона, четыре человека ранены 31 октября, 13:54 Спасателям удалось ликвидировать пожар на месте попаданий ракет (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара войск РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области без света остались две трети региона.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«Есть два прилета по одному из объектов критической инфраструктуры энергетической сферы, что, к сожалению, обесточило две трети нашей области», — отметил он в эфире национального телемарафона.

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Табурец добавил, что в результате атаки российских оккупантов четыре человека получили ранения.

На объекте энергетической инфраструктуры начался пожар, его ликвидировали спасатели.

Энергетики начали работы по ликвидации последствий обстрелов и возобновлению электроснабжения в регионе. Уже частично появилась электроэнергия в районных центра, а также в Черкассах.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

В Укрэнерго заявили об усложнении ситуации в энергосистеме из-за ракетных ударов РФ и вынужденной отмене ранее согласованных графиков отключений.



