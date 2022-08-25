Войска РФ могли нанести удары по Чаплино из Торнадо-С — Воздушные силы ВСУ 25 августа, 15:37 В результате удара РФ по Чаплинке погибли более 20 человек (Фото:Днепр Оперативный)

Войска РФ могли обстрелять населенный пункт Чаплино Днепропетровской области из РСЗО Торнадо-С.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

«Не хочется говорить окончательно, но есть информация, что это могли быть снаряды РСЗО Торнадо-С», — отметил он.

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Игнат добавил, что окончательно можно сказать тогда, когда на месте взрывотехники найдут остатки ракет — двигатели и маркировки.

Удар ВС РФ по Чаплино был нанесен 24 августа, на 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей.

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