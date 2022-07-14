Сгорело 25 машин, 12 человек погибли. Опубликованы первые фото последствий ракетных ударов РФ по центру Винницы 14 июля, 12:37 Россия ударила ракетами по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала первые фото последствий ракетных ударов РФ по центру Винницы.

По состоянию на 12:15 известно уже о 12 погибших, 30 человек ранены.

Спасатели уточнили, что в результате атаки также сгорело 25 машин.

На месте работают 90 сотрудников ГСЧС.

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Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля / Фото: ГСЧС

Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля / Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Днем 14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Среди погибших есть ребенок.



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