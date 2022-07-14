Сгорело 25 машин, 12 человек погибли. Опубликованы первые фото последствий ракетных ударов РФ по центру Винницы

14 июля, 12:37
Россия ударила ракетами по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

Россия ударила ракетами по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала первые фото последствий ракетных ударов РФ по центру Винницы.

По состоянию на 12:15 известно уже о 12 погибших, 30 человек ранены.

Спасатели уточнили, что в результате атаки также сгорело 25 машин.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs&feature=youtu.be

На месте работают 90 сотрудников ГСЧС.

Видео дня
Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля (Фото: ГСЧС)
Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля / Фото: ГСЧС
Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля (Фото: ГСЧС)
Ракетный удар РФ по центру Винницы 14 июля / Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Днем 14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Среди погибших есть ребенок.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Винница ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 09:35
Мнения
Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)
«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ» /
Разговор с Даниловым — об освобождении Украины, точке невозврата в войне и скандальной публикации в FT
14 июля, 08:39
События
Цены на аренду квартир в Полтаве такие же, как и в Киеве (Фото:Maria Ziegler / Unsplash)
Тихий центр /
Сколько стоит аренда жилья в Виннице, Полтаве и Кропивницком
14 июля, 07:50
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X