«Чистый террор мирного населения». Ким показал видео последствий удара РФ по центру Николаева
Ракеты попали по одной из центральных улиц Николаева (Фото:Скриншот видео Виталий Ким/Telegram)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал видео последствий ночного удара РФ по центральной части Николаева.
«Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа Смерч. Это чистый террор мирного населения», — написал он в своем Telegram.
На видео видно поврежденные магазины и жилые дома. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ким также уточнил, что российские оккупанты обстреляли Николаев дважды за ночь, ударив по разным районам из РСЗО Торнадо-С.
«Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением», — резюмировал глава ОВА.
Войска РФ систематически обстреливают Николаев и населенные пункты области. 26 сентября ракеты оккупантов попали по промзоне в окрестностях Николаева.
В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.