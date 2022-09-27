«Чистый террор мирного населения». Ким показал видео последствий удара РФ по центру Николаева

27 сентября, 08:58
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Ракеты попали по одной из центральных улиц Николаева (Фото:Скриншот видео Виталий Ким/Telegram)

Ракеты попали по одной из центральных улиц Николаева (Фото:Скриншот видео Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал видео последствий ночного удара РФ по центральной части Николаева.

«Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа Смерч. Это чистый террор мирного населения», — написал он в своем Telegram.

На видео видно поврежденные магазины и жилые дома. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Видео дня

Ким также уточнил, что российские оккупанты обстреляли Николаев дважды за ночь, ударив по разным районам из РСЗО Торнадо-С.

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«Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением», — резюмировал глава ОВА.

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и населенные пункты области. 26 сентября ракеты оккупантов попали по промзоне в окрестностях Николаева.

В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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