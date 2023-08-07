Войска РФ трижды за ночь ударили по девятиэтажке в Херсоне: есть погибшая, среди пострадавших — жители дома и спасатели

7 августа, 09:23
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В результате вражеского обстрела центра Херсона начался пожар (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В результате вражеского обстрела центра Херсона начался пожар (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В ночь на понедельник, 7 августа, войска РФ трижды обстреляли центр Херсона, снаряды попали в многоэтажку. Погибли женщина, 11 человек пострадали, в том числе — двое спасателей.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, российские оккупанты попали в девятиэтажное здание, погибла женщина. Начался пожар.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что войска РФ трижды обстреляли дом. После первого обстрела у восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали в больницу.

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Во время тушения пожара, возникшего в результате атаки, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через полчаса начался новый обстрел, в результате попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию.

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Через некоторое время армия РРФ снова атаковала дом, ранена 93-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

3 августа россияне обстреляли центр Херсона из артиллерии. Попали в троллейбус и дважды в Свято-Екатерининский собор. Ранения получили трое пассажиров автобуса и четверо спасателей. Они пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.

Вечером того же дня оккупанты попали в ТЦ и медицинское учреждение в центре города.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины

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