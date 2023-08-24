Войска РФ обстреляли центр Херсона, среди раненых — ребенок

24 августа, 11:37
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Один из российских снарядов попал в частный дом в центре Херсона (Фото:Прокуратура Херсонской области/Telegram)

Один из российских снарядов попал в частный дом в центре Херсона (Фото:Прокуратура Херсонской области/Telegram)

Днем в четверг, 24 августа, войска РФ обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram

«Враг кроет огнем центр Херсона. Все в укрытия», — написал он.

В прокуратуре Херсонской области сообщили, что один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города.

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На данный момент известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.

Позже Прокудин уточнил, что пострадала 7-летняя девочка, у нее ранение спины, руки и ноги. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Рано утром 24 августа российские оккупанты обстреляли здание медицинского учреждения в Камышанах Херсонской области.

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В Херсонской ОВА уточнили, что в результате атаки повреждены два кабинета, потолок, система водоснабжения, полностью разрушена крыша.

Медучреждение не работало, помещения были законсервированы. Пострадавших среди гражданских нет.

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и область. 23 августа оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на детский сад и жилые дома областного центра. Пострадали шесть человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины

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