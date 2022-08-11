Войска РФ нанесли удар по центру Харькова, в трех районах Харьковской области массированные обстрелы 11 августа, 10:58 Один из снарядов российских оккупантов попал во двор жилого дома в центре Харькова (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Во время ночной атаки на Харьков 11 августа один из снарядов российских оккупантов попал во двор жилого дома в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«Вот результаты „прилета“ во двор жилого дома в центре Харькова. Слава Богу, что все живы и никто не ранен», — написал он.

Видео дня

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов уточнил, что в результате атаки повреждены окна, балконы и автомобили.

«Изъяты обломки металла, предварительно — ракеты ракетного комплекса С-300», — сообщил он в своем Facebook.

Войска РФ также продолжают наносить массированные удары по Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, в течение минувших суток враг продолжил обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

«Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. Вчера за день зафиксировано 12 обстрелов села, произошло десять пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранение получила женщина 76 лет, ее состояние среднее», — отметил он.

Синегубов добавил, что в Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков, нанося ракетные удары. 8 августа оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Войска РФ обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.