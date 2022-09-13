Ракетный удар РФ по центру Днепра: в больнице умер один из пострадавших — глава ОВА

13 сентября, 10:56
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Последствия ракетного удара РФ по центру Днепра 11 сентября (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия ракетного удара РФ по центру Днепра 11 сентября (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Во вторник, 13 сентября, в больнице Днепра умер один из пострадавших в результате ракетного удара РФ по центру города 11 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«В больнице скончался 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра», — отметил он.

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Резниченко добавил, что медики несколько дней боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область.

13 сентября войска РФ атаковали Никополь и Никопольский район, разрушения получили многоэтажки.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ9YdbA3kcY

Днем ранее под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы. Были повреждены жилые дома, лицей и электросети.

11 сентября войска РФ обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области, снаряды попали по промышленному предприятию.

В этот же день российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые. Их количество не уточнялось.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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