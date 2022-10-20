СБУ задержала блогера, который опубликовал в соцсетях видео последствий удара РФ по Бурштынской ТЭС 20 октября, 11:56 За последние десять дней РФ дважды ударила по Бурштынской ТЭС (Фото:dtekbutes)

Служба безопасности Украины задержала блогера, который снял на видео последствий ракетных ударов РФ по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и выложил его в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он сделал это для увеличения числа подписчиков.

Видео подхватил канал с миллионной аудиторией. Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов.

Видео дня

«Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в Украине действует запрет на съемку и обнародование видео следствий вражеских атак по объектам критической, гражданской и военной инфраструктуры.

19 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Обошлось без жертв и пострадавших, но возник пожар.

РФ повторно атаковала Бурштынскую ТЭС. 10 октября по объекту критической инфраструктуры попали четыре ракеты оккупантов.

