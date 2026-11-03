«Весь мир должен это увидеть». Филатов показал последствия удара российской ракетой по хоспису в Днепре, где находятся смертельно больные люди

Мэр Днепра Борис Филатов распространил кадры последствий российского удара по больнице , нанесенного во вторник, 3 ноября. Он заявил, что весь мир должен это увидеть.

Об этом Филатов сообщил в своих социальных сетях.

«Я понимаю, что сейчас нарушаю этические нормы. Но я хочу, чтобы эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политики и дипломаты. Особенно за рубежом. Это — хоспис в Днепре. Это — пожилые смертельно больные люди. Это — российская ракета. Весь мир должен это увидеть», — написал он.

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Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки россиян на Днепр повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

По его словам, в медучреждении на лечении находились почти 100 человек. Ганжа говорит, что никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов переводят в другие больницы.

Фото: Борис Филатов / Telegram

3 ноября российские оккупационные войска атаковали Днепр. В Самарском районе зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница.

Ганжа сообщил, что на данный момент известно о 17 раненых в результате удара и одном погибшем.