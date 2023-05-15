РФ ударила по больнице в Авдеевке ракетами, а в Херсоне дрон разрушил образовательное учреждение: есть погибшие 15 мая, 12:56 Последствия ракетного авиаудара РФ по больнице в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 15 мая, войска РФ нанесли ракетный авиаудар по больнице в Авдеевке Донецкой области. Погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram.

«Четверо человек погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу», — отметил он.

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Глава ОВА также показал фото последствий атаки. На них видно, что разрушена часть здания больницы.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

В Херсоне российские оккупанты атаковали одно из образовательных учреждений дроном.

В Херсонской областной военной администрации уточнили в Telegram, что в результате удара никто не пострадал, но здание получило серьезные разрушения.

Там также опубликовали видео последствий атаки.