РФ ударила по больнице в Авдеевке ракетами, а в Херсоне дрон разрушил образовательное учреждение: есть погибшие

15 мая, 12:56
Поделиться:
Последствия ракетного авиаудара РФ по больнице в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия ракетного авиаудара РФ по больнице в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 15 мая, войска РФ нанесли ракетный авиаудар по больнице в Авдеевке Донецкой области. Погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram.

«Четверо человек погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу», — отметил он.

Видео дня

Глава ОВА также показал фото последствий атаки. На них видно, что разрушена часть здания больницы.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

В Херсоне российские оккупанты атаковали одно из образовательных учреждений дроном.

В Херсонской областной военной администрации уточнили в Telegram, что в результате удара никто не пострадал, но здание получило серьезные разрушения.

Там также опубликовали видео последствий атаки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Херсон Авдеевка Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X