Ночные атаки дронами на Украину ясно показывают, насколько Путин заинтересован в мире — посол США Бринк 22 марта, 10:58 Войска РФ ударили дронами по гражданским объектам в Ржищеве под Киевом (Фото:ГСЧС)

Ночные атаки дронами и ракетные удары по Украине ясно показывают, насколько российский диктатор Владимир Путин заинтересован в мире.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя запуск вражеских беспилотников оккупантами в ночь на среду, 22 марта.

Бринк подчеркнула, что атака произошла после того, как Путин заговорил о «мире» после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Москве.

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«После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал», — резюмировала посол.

В ночь на 22 марта в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

В Житомирской области есть попадание в объект инфраструктуры.

В Ржищеве Киевской области повреждены гражданские объекты. Четыре человека погибли, 20 ранены. Под завалами находятся люди.