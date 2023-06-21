Обломки сбитых в Хмельницкой области дронов-камикадзе повредили гражданскую инфраструктуру — ОВА 21 июня, 09:08 Над Хмельницкой областью сбили шесть Шахедов (Фото:НПУ)

Обломки сбитых над Хмельницкой областью дронов-камикадзе во время атаки РФ в ночь на среду, 21 июня, повредили гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации в Telegram.

«Обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из громад области», — отметил там.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

На месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Спасатели ликвидировали пожар.

Другие детали не сообщаются.

В ночь на 21 июня войска РФ атаковали Украину иранскими Шахедами. Все шесть ударных беспилотников удалось сбить над Хмельницкой областью.

Накануне Россия осуществила массированную атаку на Украину — в нескольких регионах прогремели взрывы. По данным Генштаба, из 35 запущенных иранских дронов-камикадзе Shahed силы ПВО сбили 32. Власти Киева сообщили, что в воздушном пространстве столицы уничтожили все приблизительно 20 воздушных целей, которые на нее летели. Во Львове было три попадания объект критической инфраструктуры.

