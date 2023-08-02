В Киевской области упали обломки сбитых дронов-камикадзе: в ОВА рассказали о повреждениях 2 августа, 09:32 Обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В результате падения обломков сбитых над Киевской областью дронов-камикадзе Shahed-136/131 во время атаки РФ в ночь на среду, 2 августа, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook, в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома. Также поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Возникший пожар оперативно ликвидирован.

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Еще в одном населенном пункте обломками была повреждена крыша магазина.

Последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов предоставят необходимую помощь.

Погибших и пострадавших нет.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

В ночь на 2 августа российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.

В Одесской области в результате попаданий на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Над Киевом сбили около десяти ударных беспилотников, обломки упали в трех районах, повреждены нежилые здания.

Украинская ПВО сбила 23 дрона-камикадзе, большинство — в Киевской и Одесской областях.