Сбивала дроны-камикадзе. Во время ночной атаки РФ на Киев привлекали авиацию — Игнат

28 мая, 13:58
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В ночь на 28 мая над Киевом сбили более 40 Шахедов, всего в Украине — 52 (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на 28 мая над Киевом сбили более 40 Шахедов, всего в Украине — 52 (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Для отражения атаки РФ дронами-камикадзе на Киев в ночь на воскресенье, 28 мая, Украина применяла авиацию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев24.

Он пояснил, что украинские летчики находятся на всех оперативных аэродромах страны. Авиация может применяться в тех районах, где меньше сосредоточены средства ПВО.

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«В одном месте работает ПВО, в другом — мобильные группы. В тех районах, где меньше сосредоточение средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать из аэродромов, быстро реагировать и пытаться уничтожить БПЛА», — пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100-процентную защиту, однако летчики делают все возможное.

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«Авиация, которую мы привлекаем к сбиванию, в частности, БПЛА, не является такой эффективной, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно, этот самолет со своим мощным радаром и вооружением мог бы на 100% реализовывать свои задачи в небе», — резюмировал он.

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В ночь на 28 мая РФ ударила по Украине дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

Повреждены более шести авто.

Взрывы также были слышны в Житомирской области, там зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

В Киевской области из-за падения обломков сбитых вражеских дронов также были повреждения гражданской инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Авиация Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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