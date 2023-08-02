Поврежден фасад высотки. Последствия падения обломков сбитого дрона в одном из районов Киева во время ночной атаки РФ — фоторепортаж 2 августа, 13:31 Обломки сбитого дрона повредили фасад здания с 9 по 11 этажи (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время атаки РФ на Киев в ночь на среду, 2 августа, обломки одного из сбитых дронов-камикадзе повредили фасад админздания в Соломенском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, был поврежден фасад здания с 9 по 11 этажи.

Спасатели обследовали поврежденное помещение. Пожар в результате падения обломков беспилотника не возник.

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Пострадавших в результате атаки РФ нет.

Появились также фото последствий ночной атаки российских оккупантов на Киев.

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 2 августа российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.

В Одесской области в результате попаданий на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Над Киевом сбили около десяти ударных беспилотников, обломки упали в трех районах — Соломенском, Голосеевском и Святошинском, повреждены нежилые здания.

Украинская ПВО сбила 23 дрона-камикадзе, большинство — в Киевской и Одесской областях.