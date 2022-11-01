РФ атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе: зафиксировано четыре удара, повреждена гражданская инфраструктура в Полтаве 1 ноября, 12:24 Ночью РФ ударила по Полтавской области дронами-камикадзе, пострадала гражданская инфраструктура в Полтаве (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В ночь на вторник, 1 ноября, войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, обломки попали на складские помещения в Полтаве, начался пожар.

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«В течение следующего часа в этот же район попали еще 3 БПЛА. Общая площадь пожара 3600 м². Пожар уже ликвидирован», — отметил он.

Тимошенко добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В ночь на 1 ноября в Полтаве и Полтавской области были слышны взрывы. По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, часть вражеских беспилотников удалось сбить.