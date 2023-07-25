Войска РФ ударили дронами-камикадзе по Житомирской области, поврежден инфраструктурный объект — ОВА

25 июля, 09:37
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Ночью РФ атаковала Украину Шахедами (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Ночью РФ атаковала Украину Шахедами (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на вторник, 25 июля, один из дронов-камикадзе попал в объект в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской областной военной администрации, по предварительным данным пострадал инфраструктурный объект.

Все экстренные службы прибыли к месту инцидента.

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Данные о возможных жертвах и масштабах повреждений уточняются.

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В ночь на 25 июля РФ осуществила новую атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели, которые летели на Киев, сбили.

Есть три попадания в Черкасской области.

Над Полтавской, Сумской и Киевской областями сбили Шахеды.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Житомирская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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