Ночью РФ выпустила по Украине около десяти Шахедов, половину удалось сбить — Игнат 25 июля, 12:56 На подлетах к Киеву сбили все вражеские цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на вторник, 25 июля, войска РФ выпустили по Украине около десяти дронов-камикадзе Shahed, около половины из них удалось сбить.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«В трех областях на севере страны работала ПВО. Около десяти беспилотников было зафиксировано, информация уточняется. До пяти уничтожены разными средствами поражения», — отметил он.

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Игнат добавил, что дроны-камикадзе — сложная цель, российский оккупанты запускают их каждый раз с разных направлений и меняют курс движения.

Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил, что раньше это был аэродром Сеща, а сейчас — в Курской области. Также ударные беспилотники начали запускать с полигона Чауда в оккупированном Крыму.

«Противник будет искать любые пути и методы, чтобы как можно дальше и эффективнее БПЛА доходили до своих целей. Наша задача это все просчитывать, выяснять и уничтожать», — резюмировал Игнат.

В ночь на 25 июля РФ осуществила новую атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели, которые летели на Киев, сбили.

Есть три попадания в Черкасской области и одно — в Житомирской.

Над Полтавской, Сумской и Киевской областями сбили Шахеды.