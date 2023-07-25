Ночью РФ выпустила по Украине около десяти Шахедов, половину удалось сбить — Игнат
На подлетах к Киеву сбили все вражеские цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В ночь на вторник, 25 июля, войска РФ выпустили по Украине около десяти дронов-камикадзе Shahed, около половины из них удалось сбить.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
«В трех областях на севере страны работала ПВО. Около десяти беспилотников было зафиксировано, информация уточняется. До пяти уничтожены разными средствами поражения», — отметил он.
Игнат добавил, что дроны-камикадзе — сложная цель, российский оккупанты запускают их каждый раз с разных направлений и меняют курс движения.
Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил, что раньше это был аэродром Сеща, а сейчас — в Курской области. Также ударные беспилотники начали запускать с полигона Чауда в оккупированном Крыму.
«Противник будет искать любые пути и методы, чтобы как можно дальше и эффективнее БПЛА доходили до своих целей. Наша задача это все просчитывать, выяснять и уничтожать», — резюмировал Игнат.
В ночь на 25 июля РФ осуществила новую атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели, которые летели на Киев, сбили.
Есть три попадания в Черкасской области и одно — в Житомирской.
Над Полтавской, Сумской и Киевской областями сбили Шахеды.