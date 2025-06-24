«Гражданский, обычные люди». Ермак показал разбитый поезд Одесса-Запорожье после удара РФ баллистикой по Днепру — видео

24 июня, 12:55
Российская ракета в Днепре ударила возле поезда № 52 Одесса — Запорожье (Фото: Скриншот видео / Андрей Ермак / Telegram)

В поезде, который пострадал в результате российской атаки на город Днепр днем во вторник, 24 июня, находились гражданские.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, публикуя кадры с последствиями баллистического удара РФ.

«Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне — террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне», — подчеркнул Ермак, комментируя удар по городу.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов.

«Повредило также городскую больницу и поликлинику. Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно есть один погибший. Также уже подтверждено, что задело и поезд № 52 Одесса — Запорожье», — написал Филатов в своем Telegram-канале.

В Укрзализныце сообщили, что в результате попадания вражеской ракеты возле поезда № 52 Одесса — Запорожье жертв среди пассажиров и работников железной дороги нет.

Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

