Войска РФ сбросили авиабомбы на центр Торецка и на жилые кварталы Берислава: восемь человек ранены, есть разрушения 5 июня, 15:57 Российские оккупанты ударили по центру Торецка авиабомбами ФАБ-250 (Фото:Донецкая областная прокуратура/Telegram)

В понедельник, 5 июня, войска РФ сбросили авиабомбы на Торецк Донецкой области и ударили по Бериславу Херсонской области.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, по центру Торецка враг применил две авиабомбы ФАБ-250.

В результате атаки две женщины и мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Также во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей получили контузии.

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От взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

В Бериславе противник ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города.

В Херсонской ОВА уточнили, что ранения получили мирные жители. Пострадавших в больницу доставили военные, сейчас им оказывают необходимую медпомощь.

Также повреждены помещения частного предприятия и около двадцати жилых домов.

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты в прифронтовых областях Украины, а также наносит удары ракетами и дронами-камикадзе по украинским городам в глубоком тылу.

В ночь на 5 июня войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, а утром обстреляли Купянск Харьковской области.

