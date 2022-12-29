Перехвачены четыре из шести ракет. Власти Львовской области рассказали о последствиях нового удара РФ 29 декабря, 13:59 Без электроэнергии во Львовской области остались 282 населенных пункта (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Во время новой массированной атаки РФ украинской ПВО удалось перехватить четыре из шести ракет, выпущенных по Львовской области.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Зафиксировано два попадания по электроподстанции.

«Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 — частично. Тяжелее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи. Энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, РФ выпустила более 100 ракет разных типов.

Их целями снова стали объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской ПВО удалось перехватить 54 из 69 крылатых ракет.

Новым массированным ударам предшествовала ночная атака иранскими дронами-камикадзе.

