Ночная вражеская атака: до Львовской области долетели десять шахедов, на Буковине сбили дрон, возник пожар — ОВА 25 мая, 09:36 Сбитый дрон в одной из областей Украины (Фото:mvs.gov.ua)

Ночью, в четверг, 25 мая, до Львовской области долетели десять шахедов, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Ночью враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе. В нашу область долетели 10 «шахедов», — говорится в сообщении в Telegram.

По его словам, ПВК Запад сработал стопроцентно. Попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших тоже нет.

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«Отдельно спасибо жителям области, которые придерживались информационной гигиены и не публиковали своих догадок, потому что это могло помочь врагу», — добавил он.

Кроме того, над территорией Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник. В 04:18 в Днестровском районе в результате падения обломков БПЛА Шахед-136 возник пожар в гараже, повреждены три жилых дома.

«Обломками повреждены две линии электропередач. В настоящее время отключены 140 абонентов в Днестровском районе», — написал глава военной администрации Руслан Запаранюк в Telegram.

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила в столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.