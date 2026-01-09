«Связями не прикроешься». Зеленский на фоне удара оккупантов ракетой Орешник по Украине предупредил об угрозе для европейских столиц
Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, как ракета Орешник (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Атака с использованием баллистической ракеты Орешник, которую российские оккупанты осуществили в Украине в ночь на 9 января — одинаковый вызов и для официальной Варшавы, и для официального Бухареста, и для официального Будапешта.
Об этом заявил 9 января в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта… Если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься», — подытожил глава украинского государства.
В ночь с 8 на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час.
В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.
Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».