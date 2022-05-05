Россия атаковала Закарпатье ракетами для поражения не только объектов, но прежде всего людей — глава ОВА

5 мая, 05:29
Цей матеріал також доступний українською
После взрыва такой ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл (Фото:Виктор Микита via Telegram)

После взрыва такой ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл (Фото:Виктор Микита via Telegram)

Россия нанесла удар по Закарпатью ракетами для поражения не только объектов, но прежде всего людей, заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Война России против Украины — главные события 4 мая

В Telegram чиновник написал, что для этого предназначено осколочно-фугасное наполнение, которое имеют эти ракеты.

Он опубликовал фото, где, по его словам, четко видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

Видео дня
Читайте также:

Спасатели тушат пожар в Парке Горького в Харькове после обстрелов 3 мая (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes) «Удары по аттракционам и Закарпатью». Россия ракетными обстрелами демонстрирует свое бессилие — Зеленский

По словам главы ОВА, такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

«Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами», — резюмировал Микита.

Ранее Микита заявил, что что ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Воловце Закарпатской области был нанесен российскими войсками в попытке парализовать работу транспортной инфраструктуры.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Закарпатье Закарпатская область Ракетные удары Закарпатская ОГА Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X