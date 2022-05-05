Россия атаковала Закарпатье ракетами для поражения не только объектов, но прежде всего людей — глава ОВА 5 мая, 05:29 Цей матеріал також доступний українською После взрыва такой ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл (Фото:Виктор Микита via Telegram)

Россия нанесла удар по Закарпатью ракетами для поражения не только объектов, но прежде всего людей, заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.



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В Telegram чиновник написал, что для этого предназначено осколочно-фугасное наполнение, которое имеют эти ракеты.

Он опубликовал фото, где, по его словам, четко видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

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По словам главы ОВА, такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

«Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами», — резюмировал Микита.

Ранее Микита заявил, что что ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Воловце Закарпатской области был нанесен российскими войсками в попытке парализовать работу транспортной инфраструктуры.

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