«Попытка закрыть пути для эвакуации». Боррель отреагировал на ракетный удар России по вокзалу в Краматорске 8 апреля, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Россия ударила по вокзалу в Краматорске Точкой-У (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

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«Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения», — написал он в своем Twitter.

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По словам Борреля, атака на вокзал в Краматорске является еще одной попыткой закрыть пути эвакуации для населения.

«Это еще одна попытка закрыть пути эвакуации для тех, кто бежит от этой неоправданной войны, и причинить страдания людям», — резюмировал он.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

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В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.

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