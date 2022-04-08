«Попытка закрыть пути для эвакуации». Боррель отреагировал на ракетный удар России по вокзалу в Краматорске

8 апреля, 12:53
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Россия ударила по вокзалу в Краматорске Точкой-У (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Россия ударила по вокзалу в Краматорске Точкой-У (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения», — написал он в своем Twitter.

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По словам Борреля, атака на вокзал в Краматорске является еще одной попыткой закрыть пути эвакуации для населения.

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«Это еще одна попытка закрыть пути эвакуации для тех, кто бежит от этой неоправданной войны, и причинить страдания людям», — резюмировал он.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1512361418221363200

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

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В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Жозеп Боррель Война России против Украины

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