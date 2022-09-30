Террористический удар по Днепру: есть погибшие и раненные, начался пожар в автопарке 30 сентября, 01:06 После обстрела Днепра начался масштабный пожар в автопарке (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного обстрела Днепра известно минимум об одном погибшем.

Также после обстрела начался пожар в автопарке.

«Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены… Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Попали по жилому кварталу в центре города — по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар — горит админздание и порядка 50 автобусов», — сообщил Резниченко.

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Вечером в четверг, 29 сентября, российские оккупанты повторно обстреляли ракетами город Днепр. Местные жители сообщили о минимум двух взрывах.

В ночь на четверг, 29 сентября, оккупанты также ударили ракетами по Днепру. Жертвами теракта стали четыре человека, среди них двое детей.

