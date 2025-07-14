Все профильные службы работают на месте удара в Златополье, заявил Олег Синегубов (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС)

В понедельник, 14 июля, страна-агрессор Россия атаковала беспилотниками город Златополь Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По предварительным данным, российская армия нанесла удар по городу БпЛА типа Герань-2.

Синегубов отметил, что в результате обстрела РФ пострадали семь человек, среди них — 13-летний ребенок.

В ОВА добавили, что медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте.

Ночью 14 июля в Полтаве, Днепре и Харьковской области прогремели взрывы. Российские войска атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136 беспилотниками. Противовоздушная оборона обезвредила 108 дронов, сообщали Воздушные силы ВСУ.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.

В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.