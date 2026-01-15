Россия ночью нанесла удары по объектам критической инфраструктуры на Житомирщине
В Житомирской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 15 января, нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.
Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
По его данным, под удар попали объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах. В результате атаки обошлось без погибших и пострадавших.
Бунечко отметил, что ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью.
В ГСЧС уточнили, что на Житомирщине после атаки РФ возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
Там добавили, что работы спасателей осложняли постоянные воздушные тревоги, однако им удалось ликвидировать пожар.
Российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области три дня подряд — с 11 по 13 января.
В ночь на 15 января армия РФ атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО был сбит или подавлен 61 вражеский дрон.