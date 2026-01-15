Россия ночью нанесла удары по объектам критической инфраструктуры на Житомирщине

В Житомирской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 15 января, нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области .

Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

По его данным, под удар попали объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах. В результате атаки обошлось без погибших и пострадавших.

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Бунечко отметил, что ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В ГСЧС уточнили, что на Житомирщине после атаки РФ возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Там добавили, что работы спасателей осложняли постоянные воздушные тревоги, однако им удалось ликвидировать пожар.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области три дня подряд — с 11 по 13 января.

В ночь на 15 января армия РФ атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО был сбит или подавлен 61 вражеский дрон.