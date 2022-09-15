Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: попали рядом с предприятием

15 сентября, 08:00
Поделиться:
Оккупанты нанесли удар по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты нанесли удар по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 15 сентября, российские оккупационные войска атаковали Запорожье.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, прилет зафиксирован рядом с предприятием. В здании повылетали окна.

Видео дня

Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

12 сентября оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300. Под удар попали технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X