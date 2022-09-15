Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: попали рядом с предприятием 15 сентября, 08:00 Оккупанты нанесли удар по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 15 сентября, российские оккупационные войска атаковали Запорожье.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, прилет зафиксирован рядом с предприятием. В здании повылетали окна.

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Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

12 сентября оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300. Под удар попали технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

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