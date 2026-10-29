«Враг изменил тактику». 29 октября Запорожье подверглось рекордному количеству атак FPV-дронами — ОВА
Россияне били FPV-дронами по муниципальному транспорту в Запорожье (Фото: Совет обороны Запорожской области)
Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин заявил, что в четверг, 29 октября, Запорожье подверглось рекордному количеству атак FPV-дронами.
Об этом Семикин сообщил в обращении в Telegram.
Количество атак он не назвал, однако отметил, что «враг изменил тактику и модифицировал дроны».
«Но и мы не стоим на месте. Военные уже работают над ответом на эти новые угрозы», — сказал Михаил Семикин по итогам совещания с военнослужащими.
Также 29 октября Запорожская областная прокуратура сообщила, что начала расследование по факту российских ударов по Запорожью. В сообщении отмечается, что российские агрессоры атаковали гражданскую инфраструктуру, применив FPV-дроны и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Прокуратура напомнила, что россияне нанесли прицельные удары по муниципальному транспорту. Также в результате вражеских обстрелов были повреждены жилые дома, складские помещения и легковые автомобили.
Начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
29 октября российские оккупанты атаковали FPV-дронами автобус и маршрутное такси в Запорожье.
Позже глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил о новой атаке FPV-дроном на троллейбус. По уточненной информации, в результате российских атак в Запорожье пострадали 14 человек.