Ракетный удар по Запорожью: один человек погиб, повреждены инфраструктурные объекты — ОВА
Целью ракетной атаки РФ стало одно из местных предприятий (Фото:zp.vgorode.ua)
В результате ракетного удара РФ по Запорожью во вторник, 26 апреля, один человек погиб, еще один получил ранения.
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Об этом сообщили в областной военной администрации.
При этом, как отметили в ОВА, количество жертв и пострадавших может вырасти, поскольку ликвидация последствий удара оккупантов все еще продолжается.
Целью атаки стало одно из местных предприятий, территория которого была поражена двумя управляемыми ракетами.
«Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.
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