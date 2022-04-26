Ракетный удар по Запорожью: один человек погиб, повреждены инфраструктурные объекты — ОВА 26 апреля, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Целью ракетной атаки РФ стало одно из местных предприятий (Фото:zp.vgorode.ua)

В результате ракетного удара РФ по Запорожью во вторник, 26 апреля, один человек погиб, еще один получил ранения.

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Об этом сообщили в областной военной администрации.

При этом, как отметили в ОВА, количество жертв и пострадавших может вырасти, поскольку ликвидация последствий удара оккупантов все еще продолжается.

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Целью атаки стало одно из местных предприятий, территория которого была поражена двумя управляемыми ракетами.

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«Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.

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