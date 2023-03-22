Террор страны-агрессора. Две российские ракеты попали по многоэтажному дому в Запорожье 22 марта, 13:27 Две российские ракеты попали по многоэтажному дому в Запорожье (Фото:Запорожская ОВА)

В результате атаки России на Запорожье днем в среду, 22 марта, две ракеты попали в многоэтажный дом.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«Две российские ракеты в жилую многоэтажку — стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города», — говорится в сообщении.

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Как отметили в ОВА, сейчас все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажный дом атаковали две ракеты — на фото видно, что часть квартир разрушена.

