Террор страны-агрессора. Две российские ракеты попали по многоэтажному дому в Запорожье
Две российские ракеты попали по многоэтажному дому в Запорожье (Фото:Запорожская ОВА)
В результате атаки России на Запорожье днем в среду, 22 марта, две ракеты попали в многоэтажный дом.
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.
«Две российские ракеты в жилую многоэтажку — стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города», — говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, сейчас все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей.
Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажный дом атаковали две ракеты — на фото видно, что часть квартир разрушена.