«Символ несокрушимости». После российского удара по Запорожью уцелел флаг Украины на изуродованном балконе — фото 22 марта, 17:07 Последствия российского удара по Запорожью (Фото:061.ua)

В среду, 22 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет попала в две многоэтажки. В Сети появилось фото флага Украины — развевающегося на одном из балконов квартиры, пострадавшего в результате удара.

Фото опубликовал местный портал 061.ua.

На кадрах видно, что в результате удара были выбиты стекла в многоэтажке, однако флаг остался невредимым.

NV собрал реакции соцсетей на этот инцидент.

Видео дня

Пользователи отмечают, что уцелевший флаг стал символом украинской несокрушимости.

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео.

По состоянию на вечер 22 марта количество пострадавших в результате обстрела составило 32 человека.