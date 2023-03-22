«Символ несокрушимости». После российского удара по Запорожью уцелел флаг Украины на изуродованном балконе — фото

22 марта, 17:07
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Последствия российского удара по Запорожью (Фото:061.ua)

Последствия российского удара по Запорожью (Фото:061.ua)

В среду, 22 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет попала в две многоэтажки. В Сети появилось фото флага Украины — развевающегося на одном из балконов квартиры, пострадавшего в результате удара.

Фото опубликовал местный портал 061.ua.

На кадрах видно, что в результате удара были выбиты стекла в многоэтажке, однако флаг остался невредимым.

NV собрал реакции соцсетей на этот инцидент.

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Пользователи отмечают, что уцелевший флаг стал символом украинской несокрушимости.

https://twitter.com/neliaviktorovna/status/1638527427612753920
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1638524022915837954
https://twitter.com/_staska_k/status/1638522744903028737
https://twitter.com/aronets/status/1638535524066422786

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео.

По состоянию на вечер 22 марта количество пострадавших в результате обстрела составило 32 человека.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожье Война России против Украины

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