«Символ несокрушимости». После российского удара по Запорожью уцелел флаг Украины на изуродованном балконе — фото
Последствия российского удара по Запорожью (Фото:061.ua)
В среду, 22 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет попала в две многоэтажки. В Сети появилось фото флага Украины — развевающегося на одном из балконов квартиры, пострадавшего в результате удара.
Фото опубликовал местный портал 061.ua.
На кадрах видно, что в результате удара были выбиты стекла в многоэтажке, однако флаг остался невредимым.
NV собрал реакции соцсетей на этот инцидент.
Пользователи отмечают, что уцелевший флаг стал символом украинской несокрушимости.
Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео.
По состоянию на вечер 22 марта количество пострадавших в результате обстрела составило 32 человека.