Удар по пятиэтажке в Запорожье. Специалисты завершили разбор завалов 5 марта, 21:02 Спасатели в многоэтажке в Запорожье, которую российские оккупанты повредили 2 марта (Фото:Сергей Крук / Facebook)

В Запорожье завершили разбор завалов многоэтажки, которую российские оккупанты атаковали в четверг, 2 марта.

Об этом вечером 5 марта сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook.



«Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок. Искренние соболезнования», — написал Крук.

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Он поблагодарил спасателей, психологов и других специалистов, которые помогли людям.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Запорожью. Враг попал в жилую пятиэтажку, разрушено более десяти квартир.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на российский обстрел будет как военный, так и юридический ответ.

Днем 5 марта правоохранители сообщали, что два человека оставались пропавшими без вести.