Войска РФ нанесли удар по Запорожью: ранен человек

В ночь на понедельник, 19 января в Запорожье в результате удара войск РФ ранения получил один человек.

Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг нанес удар по Запорожью. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь», — отметил он.

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Перед этим Федоров предупреждал об угрозе ударов управляемыми авиабомбами и скоростными ракетами по области.

В ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.