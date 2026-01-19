Войска РФ нанесли удар по Запорожью: ранен человек
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на понедельник, 19 января в Запорожье в результате удара войск РФ ранения получил один человек.
Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Враг нанес удар по Запорожью. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь», — отметил он.
Перед этим Федоров предупреждал об угрозе ударов управляемыми авиабомбами и скоростными ракетами по области.
В ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.