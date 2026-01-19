Войска РФ нанесли удар по Запорожью: ранен человек

19 января, 00:57
Google Читайте NV в Google
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на понедельник, 19 января в Запорожье в результате удара войск РФ ранения получил один человек.

Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг нанес удар по Запорожью. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь», — отметил он.

Реклама

Перед этим Федоров предупреждал об угрозе ударов управляемыми авиабомбами и скоростными ракетами по области.

В ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Запорожье

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies