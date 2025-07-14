Россияне атаковали Запорожье шахедами: возник пожар на крыше многоэтажки

Вечером в понедельник, 14 июля, российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки произошел пожар на крыше одного из многоквартирных домов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«В результате российской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. Предварительно, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Перед этим, в 21:15, Федоров сообщал о движении ударного беспилотника в направлении Вознесеновского района города.

Еще раньше, в 20:56, Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных дронов по Запорожью и области.

В течение предыдущих суток, 13 июля, российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области. Сообщений о погибших или раненых не поступало.

14 июля в окрестностях Чернигова зафиксировали падение двух шахедов, заявил руководитель МВА Дмитрий Брижинский.

В 20:40 он отмечал о падении двух шахедов, в 21:02 сообщил о взрыве третьего, в 21:18 — о взрыве четвертого, в 21:24 — о взрыве пятого.

По словам Брижинского, информации о пострадавших пока нет.

Российская армия в ночь 14 июля атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушная оборона сбила 61 российский БПЛА на севере, востоке и в центре Украины. Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушные силы зафиксировали попадание 28 дронов в 10 локациях, а также падение сбитых беспилотников на четырех локациях.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ есть попадания в двух районах. Пострадали три человека, двое из них — 13-летние девочки.

В городе Чугуев Харьковской области получило повреждения одно из местных промышленных предприятий. В Харькове беспилотник попал в проезжую часть в Немышлянском районе.