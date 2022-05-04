В Закарпатской ОВА рассказали о целях ракетного удара РФ по Воловцу 4 мая, 11:39 Цей матеріал також доступний українською РФ пытается парализовать работу транспортной инфраструктуры Закарпатья (Фото:photogoroda.com)

Власти Закарпатской области считают, что ракетный удар в районе железнодорожного вокзалав Воловце был нанесен российскими войсками в попытке парализовать работу транспортной инфраструктуры.

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Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ОВА Виктор Микита.

При этом он подчеркнул, что Закарпатье — гуманитарный регион, а железнодорожное сообщение используют только для эвакуации людей из горячих точек Украины и доставки гумпомощи.

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В результате удара РФ пострадала подстанция и гражданский автомобиль. Кроме того, был поврежден газопровод.

«Это цинично, но ничего нового для РФ. Они всегда были негодяями, и такими останутся в этой истории», — отметил Микита.

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