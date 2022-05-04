В Закарпатской ОВА рассказали о целях ракетного удара РФ по Воловцу

4 мая, 11:39
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РФ пытается парализовать работу транспортной инфраструктуры Закарпатья (Фото:photogoroda.com)

РФ пытается парализовать работу транспортной инфраструктуры Закарпатья (Фото:photogoroda.com)

Власти Закарпатской области считают, что ракетный удар в районе железнодорожного вокзалав Воловце был нанесен российскими войсками в попытке парализовать работу транспортной инфраструктуры.

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Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ОВА Виктор Микита.

При этом он подчеркнул, что Закарпатье — гуманитарный регион, а железнодорожное сообщение используют только для эвакуации людей из горячих точек Украины и доставки гумпомощи.

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В результате удара РФ пострадала подстанция и гражданский автомобиль. Кроме того, был поврежден газопровод.

https://www.youtube.com/embed/v5y6rhImFuM
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«Это цинично, но ничего нового для РФ. Они всегда были негодяями, и такими останутся в этой истории», — отметил Микита.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Закарпатье Закарпатская область Ракетные удары Война России против Украины

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