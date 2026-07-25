Без согласования с военными: следствие раскрыло детали организации выставки, по которой ударила Россия

Об этом он написал в Telegram в субботу, 25 июля.

По словам Кравченко, следствие устанавливает обстоятельства, которые могли усугубить масштабы трагедии. По данным прокуратуры, одна из ассоциаций производителей оружия организовала выставку вооружений с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса — без каких-либо согласований с военным командованием, областной или районной военными администрациями и другими уполномоченными органами. Программа мероприятия предусматривала, в частности, демонстрацию средств противовоздушной обороны.

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На открытую площадку пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия — то есть сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности.

Приглашения разослали за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили лишь за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар.

Кравченко сообщил, что были проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к организации мероприятия.

По его словам, отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, обязанных реагировать на потенциальные риски: проверяется работа соответствующих подразделений Нацполиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования — в частности, осуществлялся ли надлежащим образом мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались угрозы и принимались ли предусмотренные законом меры реагирования.

«Война не прощает безответственности. За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление. Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии», — написал генпрокурор.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО. Основатель компании First Contact Валерий Боровик заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка; впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил, что удар был нанесен по месту, где находились представители оборонной промышленности.

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В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.