Дома в селе, где проходила выставка оружия, разрушенные в результате атаки РФ, 24 июля 2026 года (Фото: Суспільне Новини / Лиля Гончарук)

В селе Бучанского района Киевской области, которое 24 июля подверглось российскому удару, местные жители продолжают устранять последствия. Повреждены не только место проведения мероприятия, но и расположенные рядом жилые дома и автомобили. Пострадала целая улица.

Журналисты Суспільного побывали на месте происшествия 25 июля и пообщались с жителями села.

Один из жителей, Артём, сейчас убирает обломки своего полуразрушенного дома. Его жилище находится недалеко от места, где проходила демонстрация оборонных технологий.

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«В этом доме моя мама жила 20 лет, а я — с самого рождения. Жил здесь и отец; с начала вторжения он мобилизовался... Кто дал разрешение устроить выставку рядом с жилым сектором? На том полигоне постоянно велась стрельба. В один миг мой дом был разрушен — спасибо тем, кто организовал выставку в жилом секторе», — говорит мужчина.

По словам Артема, во время атаки его и матери не было дома. В то же время его сосед получил тяжелые ранения от осколков ракеты и находится в реанимации.

«Я вчера видел очень много погибших, многих вывозили на НРК . Друзья предложили переехать к ним, но это ненадолго. Думаю, нам дадут место в общежитии. Но зачем мне общежитие, если у меня был свой дом?» — рассказал Артём.

Фото: Общественное новости/Лиля Гончарук

Еще один местный житель, Станислав, рассказал, что после российского удара от его дома почти ничего не осталось. В момент взрыва мужчина находился в другом населенном пункте, а дома оставалась его жена.

«С ней всё хорошо, её забрали дети. Она позвонила мне, сказала, что был прилёт; хорошо, что сама она не пострадала. Мы пережили здесь оккупацию, и дом уцелел — купили его как раз перед вторжением», — говорит мужчина.

Фото: Общественное новости/Лиля Гончарук

Напротив места удара находится дом Дмитрия, который живет в этом селе более 20 лет. Он рассказал, что территория, где произошел взрыв, ранее использовалась как стрельбище.

«Работает как стрелковый клуб: люди приезжают, стреляют. Война идет уже столько времени — неужели нельзя проводить такие мероприятия где-нибудь далеко в лесу?» — говорит Дмитрий.

Фото: Общественное новости/Лиля Гончарук

Другие жители села также подтвердили, что территория, в которую попала российская баллистическая ракета, ранее использовалась для стрельб.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

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Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

Основатель компании First Contact Валерий Боровик заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка, впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил, что удар был нанесен по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.