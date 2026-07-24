В Киевской области 25 июля объявили днем траура по жертвам российской атаки

В субботу, 25 июля, в Киевской области объявлен день траура по жертвам российской баллистической атаки . В регионе будут приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных мероприятий в знак памяти о погибших.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олийнык.

«Киевщина склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака. Этот террористический акт оборвал человеческие жизни. Каждая такая утрата — это невыразимая боль для семей и близких, а также общая боль всей Киевщины», — подчеркнул Олейник.

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В День траура на всей территории Киевской области будут приспущены государственный флаг Украины и флаг Киевской области. Также в регионе ограничат проведение всех развлекательных мероприятий.

Первый заместитель главы Киевской областной военной администрации выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Он также подчеркнул, что государство-агрессор обязательно понесет ответственность за каждую отнятую украинскую жизнь и за все преступления, совершенные против украинского народа.

Как сообщает Hromadske, жители Киевской области, пострадавшие в результате российского удара по выставке вооружений, заявили, что не знали о проведении мероприятия, и планируют подать коллективное обращение.

Один из местных жителей потерял дом, его сын-военный получил ранение, а также погибли домашние животные: две собаки и, вероятно, семь кошек, которых приютили в начале войны.

Другая семья рассказала, что во время взрывов женщина получила травмы от осколков стекла, закрыв собой мужа.

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире «Апостроф TV» заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка. Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

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В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.

Позже начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон, а в Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.