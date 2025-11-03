30-й корпус морской пехоты подтвердил удар РФ по военным в Днепропетровской области: Определенных людей отстранили

Как сказано в сообщении корпуса в Facebook, 1 ноября Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Самаровскому району Днепропетровской области, где в то время находились военные одной из бригад морской пехоты. Россияне ударили по центру населенного пункта, «где нет ни одного плаца», заявили в командовании.

В результате российской атаки погибли мирные жители и военнослужащие.

«В воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей», — добавили в корпусе.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского удара по месту их базирования в Днепропетровской области. Досудебное расследование ведут по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения.

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району в Днепропетровской области. Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое мальчиков 11 и 14 лет. Также пострадали восемь человек, их госпитализировали.

Позже в группировке войск Восток сообщили, что в результате российской атаки на Днепропетровскую область 1 ноября есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

В пресс-службе заявили, что правоохранители проверяют, было ли своевременное оповещение о ракетной опасности и были ли соблюдены другие распоряжения главнокомандующего ВСУ по размещению личного состава и проведению собраний и совещаний на открытой местности.

3 ноября журналист ТСН сообщил, что его брат-военный погиб в результате атаки РФ во время награждения. Он не уточнил, когда и где это произошло, однако отметил, что его 43-летний брат Владимир Святненко (Знахарь) был оператором БпЛА. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.