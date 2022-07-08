Удар по вражеским складам в Новой Каховке: уничтожены ПВО и несколько десятков оккупантов

8 июля, 14:15
Украинские военные уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов (Фото:Кадр видео Стратегическое командование ВСУ)

Украинские военные уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов (Фото:Кадр видео Стратегическое командование ВСУ)

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал об уничтоженной технике и живой силе в результате удара ВСУ по вражеским складам в Новой Каховке.

У себя в Telegram он написал, что в результате удара были уничтожены БК и ПВО, несколько десятков оккупантов были убиты или ранены.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке.

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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что там же был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Накануне советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Чернобаевке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Склад Новая Каховка Война России против Украины

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