Удар по вражеским складам в Новой Каховке: уничтожены ПВО и несколько десятков оккупантов
Украинские военные уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов (Фото:Кадр видео Стратегическое командование ВСУ)
Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал об уничтоженной технике и живой силе в результате удара ВСУ по вражеским складам в Новой Каховке.
У себя в Telegram он написал, что в результате удара были уничтожены БК и ПВО, несколько десятков оккупантов были убиты или ранены.
Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что там же был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.
Накануне советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Чернобаевке.
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