Семь оккупантов и гаубица. Морпехи нанесли мощный удар по врагу на Херсонском и Донецком направлениях
Морские пехотинцы уничтожили самоходную гаубицу Мста-С и 7 российских военных (Фото:Военно-Морские силы ВСУ/Telegram)
Во вторник, 6 сентября, на Донецком и Херсонском направлениях морские пехотинцы уничтожили семерых российских военных и самоходную гаубицу Мста-С.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в Telegram.
Как отмечается, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
Окончательные потери врага уточняются.
В понедельник, 5 сентября, морпехи, выполняя задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ, наносили огненное поражение по захватчикам, уничтожая вражескую технику. В частности, три самоходных гаубицы Мста-Б и две пушки Гиацинт-С русской армии.
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