Семь оккупантов и гаубица. Морпехи нанесли мощный удар по врагу на Херсонском и Донецком направлениях 7 сентября, 16:03 Морские пехотинцы уничтожили самоходную гаубицу Мста-С и 7 российских военных (Фото:Военно-Морские силы ВСУ/Telegram)

Во вторник, 6 сентября, на Донецком и Херсонском направлениях морские пехотинцы уничтожили семерых российских военных и самоходную гаубицу Мста-С.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в Telegram.

Как отмечается, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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Окончательные потери врага уточняются.

В понедельник, 5 сентября, морпехи, выполняя задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ, наносили огненное поражение по захватчикам, уничтожая вражескую технику. В частности, три самоходных гаубицы Мста-Б и две пушки Гиацинт-С русской армии.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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