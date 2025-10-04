«Шокирующие кадры». Президент Еврокомиссии отреагировала на атаку по железной дороге в Шостке и призвала усилить давление на РФ

4 октября, 16:55
Поврежденный поезд стоит на железнодорожной станции в Шостке, Сумская область, 4 октября 2025 года (Фото: Prosecutor General’s Office via Telegram/Handout via REUTERS)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 октября, призвала усилить давление на Россию после увиденных «шокирующих кадров» с железнодорожного вокзала Шостки, где РФ атаковала пассажирские поезда.

Об этом она написала в соцсети Х в ответ на сообщение об атаке президента Украины Владимира Зеленского.

«Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец задумается о справедливом и устойчивом мире», — написала фон дер Ляйен.

Российский удар по вокзалу в Шостке

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.

Сообщалось, что пострадали около 30 человек. В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших в Шостке — 44-летняя женщина и трое ее сыновей.

В результате российских обстрелов в Шостке получили повреждения электросети, водоснабжение и газовая система.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Шостка Сумская область Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины Владимир Зеленский

