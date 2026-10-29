Эвакуацию начали более чем за 10 минут. Укрзализныця сообщила подробности российского удара по вокзалу в Днепре

Укрзализныця уточнила информацию об ударе российских оккупационных войск по железнодорожному вокзалу в городе Днепр в четверг, 29 октября, в результате которого погибло более десятка граждан.

Компания сообщила подробности в своих социальных сетях.

Укрзализныця сообщила, что информация об объявленной в Днепре тревоге была заранее доведена до сведения людей на территории всего вокзала и станции. При приближении реактивного БпЛА группа мониторинга компании дополнительно определила наличие повышенной опасности.

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По словам УЗ, команды о приостановке движения тут же поступили и локомотивным бригадам, и на вокзал.

Компания сообщила, что в электропоезде, который должен был направиться в Запорожье, объявили эвакуацию. На тот момент до удара оставалось еще более 10 минут.

В УЗ отметили, что включилось голосовое оповещение, а помощник машиниста, согласно протоколу, обошел каждый вагон поезда. Компания также напомнила, что в каждом вагоне электропоезда размещены плакаты и объявления, четко указывающие на необходимость не просто выйти из поезда, но и как можно скорее покинуть платформу, отойдя на расстояние не менее 200 метров.

По данным Укрзализныци, локомотивная бригада поезда эвакуировалась заблаговременно.

Параллельно, как отметили в компании, на вокзале несколько раз звучали объявления об эвакуации. В них сообщалось, что отправление поездов возобновится после окончания тревоги и что всем необходимо находиться в укрытиях.

Однако, по данным Укрзализныци, в момент удара многие люди находились в непосредственной близости от поезда, из-за чего и оказалось столь значительное число погибших и раненых.

Компания заявила, что тщательно пересмотрит протоколы, чтобы определить, какие дополнительные меры можно принять — либо форсировать действия за оставшееся на реагирование время, либо обеспечить перемещение каждого сотрудника (без исключений) в безопасное место.

«Вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — как дальнего следования, так и пригородный — сегодня являются приоритетными целями врага. Только режим максимальной бдительности и соблюдение инструкций спасают жизни. Враг не щадит гражданские объекты и целенаправленно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре. К сожалению, сегодня каждый вокзал и каждая платформа — это зона повышенной опасности», — подчеркнула Укрзализныця.

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Компания призвала тех, кто продолжает путешествовать по железной дороге, прислушиваться к каждому сообщению, выполнять указания железнодорожников и заботиться о своей безопасности.

29 октября Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 14 человек, столько же получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. БпЛА попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

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За время полномасштабного вторжения Россия развернула целенаправленную кампанию ударов по украинским вокзалам и инфраструктуре Укрзализныци. Самым тяжелым по последствиям остается удар по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Тогда погибли 59 человек, более 100 получили ранения. РФ атаковала вокзал управляемыми ракетами Точка-У в тот момент, когда сотни людей ожидали эвакуационных поездов.